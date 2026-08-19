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21:04 (UTC+5), 19 Августа 2026

Мёд, кумыс, чак-чак: Башкирия участвует в гастрофестивале «Вкусы России»

В Москве на ВДНХ развернулся V Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Вместе с производителями из 75 регионов страны богатство российских традиций представили жители Альшеевского района Башкирии.

Фото: Наиль Абелгузин | канал в МАХ
Лейла Аралбаева

Как рассказал глава Альшеевского района Наиль Абелгузин, из Башкирии представили ароматный мёд, кумыс, чак-чак, баурсак и мясные изделия. В ресторанном дворике шеф-повара подготовили бишбармак, дальневосточную уху с крабом, осетинские пироги и дагестанские чуду.

Фестиваль проходит под эгидой Года единства народов России. Более 1,5 млн гостей уже посетили площадки, где представлено свыше 5 тысяч наименований продукции — от пермской чаги до рязанского калинника.

Культурная программа включила мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и квест-лотерею, превращая каждый день фестиваля в праздник дружбы и вкуса.

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