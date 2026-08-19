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17:22 (UTC+5), 19 Августа 2026

Колледжу в Агидели будет присвоено имя погибшего на СВО Халила Абубакирова

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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19 августа во время рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Агидели и Краснокамского района – Халила Абубакирова, Альберта Багапова, Рината Багманова, Руслана Бакирова, Евгения Калашникова, Альгиза Сабирова, Максима Садыкова. Глава республики выразил искренние соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы посмертно удостоены за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

– Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои, – сказал Радий Хабиров. – Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, жён и детей.

Родные погибших бойцов в свою очередь поблагодарили руководителя региона за внимание к их нуждам и личное участие в решении возникающих вопросов. На встрече супруга Халила Абубакирова, который 15 лет проработал директором Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа (УТЭК), обратилась с предложением присвоить его имя учебному заведению. Глава Башкортостана поддержал эту инициативу и поручил подготовить соответствующие документы.

После встречи Радий Хабиров посетил филиал УТЭК. Образовательное учреждение готовит специалистов по монтажу и эксплуатации газоснабжающего и электрического оборудования, а также операторов информационных систем. Руководитель региона осмотрел здание колледжа, пообщался с педагогами и подчеркнул, что учебное заведение отремонтируют. Глава Башкортостана также отметил, что для обеспечения региона востребованными кадрами важно открывать новые направления подготовки, например, «сестринское дело», и поручил министерству просвещения республики проработать этот вопрос.

Олег Яровиков ИА
Олег Яровиков ИА
Олег Яровиков ИА
Олег Яровиков ИА
Олег Яровиков ИА
Олег Яровиков ИА
Фото: Олег Яровиков | ИА
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