Колледжу в Агидели будет присвоено имя погибшего на СВО Халила Абубакирова

19 августа во время рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Агидели и Краснокамского района – Халила Абубакирова, Альберта Багапова, Рината Багманова, Руслана Бакирова, Евгения Калашникова, Альгиза Сабирова, Максима Садыкова. Глава республики выразил искренние соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы посмертно удостоены за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
– Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои, – сказал Радий Хабиров. – Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, жён и детей.
Родные погибших бойцов в свою очередь поблагодарили руководителя региона за внимание к их нуждам и личное участие в решении возникающих вопросов. На встрече супруга Халила Абубакирова, который 15 лет проработал директором Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа (УТЭК), обратилась с предложением присвоить его имя учебному заведению. Глава Башкортостана поддержал эту инициативу и поручил подготовить соответствующие документы.
После встречи Радий Хабиров посетил филиал УТЭК. Образовательное учреждение готовит специалистов по монтажу и эксплуатации газоснабжающего и электрического оборудования, а также операторов информационных систем. Руководитель региона осмотрел здание колледжа, пообщался с педагогами и подчеркнул, что учебное заведение отремонтируют. Глава Башкортостана также отметил, что для обеспечения региона востребованными кадрами важно открывать новые направления подготовки, например, «сестринское дело», и поручил министерству просвещения республики проработать этот вопрос.
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