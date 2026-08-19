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15:46 (UTC+5), 19 Августа 2026

Глава Башкирии пожелал успехов в учебе и спорте стобалльнику из Агидели

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Сегодня Глава Башкортостана в Агидели пообщался с Эмилем Тлеспаевым, который в прошлом году стал чемпионом мира по мас-рестлингу. В этом году он получил 100 баллов на ЕГЭ по математике и 98 по физике. Вкупе с достижениями на профильных олимпиадах это позволило ему поступить в Московский физико-технический институт. Радий Хабиров пожелал ему успехов в учебе и спорте.

«Приятно и неожиданно было пообщаться с Радием Фаритовичем. Он очень открытый и мудрый, пожелал мне успехов в учебе, рассказал, что республика поддерживает своих студентов, которые учатся в московских вузах. Постараюсь поддерживать престиж нашей республики и учиться на отлично», – поделился Эмиль своими впечатлениями со спецкором «Башинформа».  
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