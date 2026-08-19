Глава Башкирии пожелал успехов в учебе и спорте стобалльнику из Агидели

Сегодня Глава Башкортостана в Агидели пообщался с Эмилем Тлеспаевым, который в прошлом году стал чемпионом мира по мас-рестлингу. В этом году он получил 100 баллов на ЕГЭ по математике и 98 по физике. Вкупе с достижениями на профильных олимпиадах это позволило ему поступить в Московский физико-технический институт. Радий Хабиров пожелал ему успехов в учебе и спорте.
«Приятно и неожиданно было пообщаться с Радием Фаритовичем. Он очень открытый и мудрый, пожелал мне успехов в учебе, рассказал, что республика поддерживает своих студентов, которые учатся в московских вузах. Постараюсь поддерживать престиж нашей республики и учиться на отлично», – поделился Эмиль своими впечатлениями со спецкором «Башинформа».
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