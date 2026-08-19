Глава Башкирии почтил в Агидели память погибших воинов

Сегодня в Агидели Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в парке Победы. В церемонии также принял участие депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв.
Отметим, что на мемориальном комплексе выгравировали фамилии героев, ушедших на фронт из деревень Старокабаново и Такталачук, на месте которых построили Агидель. С правой стороны мемориала – надпись «Труженикам тыла вечная память». С левой стороны – фигура солдата с автоматом, а за его спиной надпись «Детям войны вечная слава». Внушительный по своим размерам комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, передает историческую память молодым поколениям, новизна и ухоженность комплекса говорит о том, что время не стёрло в памяти события Великой Отечественной войны. На территории парка Победы размещён ещё один важный мемориал – «Участникам ликвидации аварии Чернобыльской АЭС».
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