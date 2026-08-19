Филателисты Башкирии отметили свой праздник

19 августа в России отметили День почтовой марки или День филателии. Он ведёт свою историю с 19 августа 1922 года, когда в СССР отметили первый День филателии, к которому выпустили серию почтово-благотворительных марок под названием «Филателия – детям».

Филателия — это область коллекционирования и изучения предметов почтовой атрибутики — марок, конвертов, а также штемпелей. Ежегодно жители Башкирии получают и отправляют по почте более 27 млн писем и открыток, для пересылки которых используются почтовые марки и штемпели.

Помимо стандартных марок, которые используют для оплаты почтовых отправлений, существуют и художественные марки. Есть также иллюстрированные художественные конверты, с уже напечатанной стандартной маркой, которая подтверждает оплату пересылки по тарифу. Художественные марки и конверты отличаются уникальными сюжетами, посвящёнными животным, растениям, памятникам архитектуры, произведениям искусства, региональной тематике и значимым историческим событиям.

Например, в этом году в почтовое обращение вышла серия открыток с видами природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии, а также конверты, посвящённые Уфимскому федеральному исследовательскому центру РАН, Уфимскому институту глазных болезней и Музею археологии и этнографии в Уфе. В прошлом году Почта России выпустила марку, конверт и специальный штемпель к 100-летию Уфимского моторостроительного производственного объединения, а также конверт, посвящённый башкирскому писателю Яныбаю Хамматову.

История почтовой марки началась в 1840 году в Лондоне с выпуска «Чёрного пенни» с портретом королевы Виктории. В России первую почтовую марку ввели в обращение в 1858-м. Она была номиналом 10 копеек с изображением герба Почтового департамента — двуглавого орла, под которым перекрещиваются два почтовых рожка.

Интересный факт: в 1890 году в Белебеевском уезде Уфимской губернии выпустили первую собственную земскую почтовую марку. Из всех земских почтовых служб, существовавших в XIX – начале XX вв. на территории современной Башкирии, Белебеевская земская почта была единственной, кто имел свои знаки почтовой оплаты.

Сегодня в почтовых отделениях Башкирии можно найти как стандартные, так и художественные марки, позволяющие не только отправлять письма, но и погрузиться в мир филателии.