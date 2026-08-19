Четверг, 20 Августа 2026
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
23:06 (UTC+5), 19 Августа 2026

Филателисты Башкирии отметили свой праздник

Фото: Борис Слуцкий | пресс-служба Почты России
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

19 августа в России отметили День почтовой марки или День филателии. Он ведёт свою историю с 19 августа 1922 года, когда в СССР отметили первый День филателии, к которому выпустили серию почтово-благотворительных марок под названием «Филателия – детям».

Филателия — это область коллекционирования и изучения предметов почтовой атрибутики — марок, конвертов, а также штемпелей. Ежегодно жители Башкирии получают и отправляют по почте более 27 млн писем и открыток, для пересылки которых используются почтовые марки и штемпели.

Помимо стандартных марок, которые используют для оплаты почтовых отправлений, существуют и художественные марки. Есть также иллюстрированные художественные конверты, с уже напечатанной стандартной маркой, которая подтверждает оплату пересылки по тарифу. Художественные марки и конверты отличаются уникальными сюжетами, посвящёнными животным, растениям, памятникам архитектуры, произведениям искусства, региональной тематике и значимым историческим событиям.

Например, в этом году в почтовое обращение вышла серия открыток с видами природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии, а также конверты, посвящённые Уфимскому федеральному исследовательскому центру РАН, Уфимскому институту глазных болезней и Музею археологии и этнографии в Уфе. В прошлом году Почта России выпустила марку, конверт и специальный штемпель к 100-летию Уфимского моторостроительного производственного объединения, а также конверт, посвящённый башкирскому писателю Яныбаю Хамматову.

История почтовой марки началась в 1840 году в Лондоне с выпуска «Чёрного пенни» с портретом королевы Виктории. В России первую почтовую марку ввели в обращение в 1858-м. Она была номиналом 10 копеек с изображением герба Почтового департамента — двуглавого орла, под которым перекрещиваются два почтовых рожка.

Интересный факт: в 1890 году в Белебеевском уезде Уфимской губернии выпустили первую собственную земскую почтовую марку. Из всех земских почтовых служб, существовавших в XIX – начале XX вв. на территории современной Башкирии, Белебеевская земская почта была единственной, кто имел свои знаки почтовой оплаты.

Сегодня в почтовых отделениях Башкирии можно найти как стандартные, так и художественные марки, позволяющие не только отправлять письма, но и погрузиться в мир филателии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru