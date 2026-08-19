Башкирию окутает густой туман

20 августа местами по республике ожидается туман с видимостью 500 м и менее. По данным синоптиков, завтра существенных осадков не ожидается, днем по северо-западу кратковременный дождь, гроза. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°.
В пресс-службе МЧС по РБ напомнили, что во время тумана пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в ближайшие дни погода порадует жителей республики теплом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.