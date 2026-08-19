Башкирию окутает густой туман

20 августа местами по республике ожидается туман с видимостью 500 м и менее. По данным синоптиков, завтра существенных осадков не ожидается, днем по северо-западу кратковременный дождь, гроза. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°.

В пресс-службе МЧС по РБ напомнили, что во время тумана пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в ближайшие дни погода порадует жителей республики теплом.