Жителей Башкирии предупредили о грозах и тумане

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, 19 августа местами по республике ожидаются грозы и туман с видимостью 500 м и менее.

Также прогнозируются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +22, +27°.

Ранее жителям Башкирии рассказали, что делать во время грозы.