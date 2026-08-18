В Уфе реализовали проекты поддержки местных инициатив

В этом году в Кировском районе Уфы конкурсный отбор прошли 11 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), на сегодняшний день успешно реализованы 4 из них, сообщает администрация города.
Все проекты касались благоустройства проезжих частей по следующим адресам: улица Геофизиков, улица Степана Кувыкина, 16, улица Королевская в деревне Королево и Сиреневый бульвар в поселке Мечта. В активной стадии благоустройство спортивных площадок на территории лицея № 5 и школы 22.
Напомним, ППМИ – это реально работающий инструмент для благоустройства. Программа помогает обустраивать территории, обеспечивать освещение улиц, делая жизнь комфортнее и безопаснее.
Началась работа над формированием пакета проектов в рамках программы поддержки местных инициатив на будущий год. Жителям, которые планируют участвовать в ППМИ, администрация города окажет необходимую методическую помощь в подготовке заявки для участия в конкурсе.
Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.
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