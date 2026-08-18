В правительстве Башкирии отметили помощь волонтёров СВО

Премьер-министр отметил, что важным направлением работы является вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность через платформу Добро.рф, на которой зарегистрировано более 200 тысяч волонтёров из республики, и они на регулярной основе участвуют в добровольческих акциях и проектах.

Министр молодёжной политики Башкирии Вито Сабиров сказал, что ключевой приоритет в работе башкирских волонтёров сегодня — это оказание адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Для этого работа наших оперативных волонтёрских штабов в муниципалитетах была полностью переформатирована ещё в 2022 году, и за всё это время волонтёрами республики было выполнено более 17 тысяч заявок на оказание адресной помощи, а также собрано более 20 тысяч тонн гуманитарного груза», — сказал Вито Сабиров.

Андрей Назаров отметил, что добровольчество жители страны, республики проявляли во все времена.

«В моей юности это были „тимуровцы“ — мы помогали пожилым, соседям, тем, кому трудно. Сегодня форма другая: штабы, проекты, платформа Добро.рф. Но смысл тот же — не проходить мимо. Есть и личные примеры. Молодой житель Октябрьского Семён Борденюк победил в международной премии #МыВместе в номинации „Поколение добра“. Наши ребята показывают, что помогать — это вполне себе быть „в тренде“. Отдельно запускаем практику „Волонтёры-наставники“. Это когда участники СВО встречаются с молодёжью и передают свой опыт», — пояснил Андрей Назаров.

