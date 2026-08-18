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16:32 (UTC+5), 18 Августа 2026

В Башкирии конкурс грамотных муниципалитетов начал приём заявок

В Башкирии стартовал конкурс «Образцовый муниципалитет: языковая культура в Республике Башкортостан — 2026».

Фото: Урал Кильсенбаев | Канал в МАХ
Лейла Аралбаева
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Конкурс проводится во второй раз Всемирным курултаем башкир при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.

«Часто говорим о сохранении языков, но культура начинается с порядка вокруг нас. Вывески на магазинах, таблички на улицах, указатели на дорогах — это то, что мы видим каждый день, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. — Когда всё оформлено грамотно и на башкирском, и на русском языках, это лучше любых слов показывает уважение к нашим традициям и родному краю».

Принять участие в конкурсе могут все муниципальные образования республики — и города, и районы.

Помочь в этом деле могут и неравнодушные жители, сообщив об ошибках. Местные комиссии при администрациях по реализации закона о языках народов Республики Башкортостан должны проверять их и исправлять, чтобы названия улиц и остановок были оформлены правильно на двух государственных языках.

Для участия в конкурсе местным администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо:

  • направить заявки и документы до 30 августа 2026 года на электронный адрес: ⁠world@kurultai.ru⁠;
  • предоставить портфолио до 31 октября 2026 года по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 43.

В декабре определятся победители — будут названы 1‑е, 2‑е и 3‑е места, а ещё 10 муниципалитетов получат звание лауреатов.

«Конкурс объединяет усилия властей и неравнодушных жителей, ведь именно вместе мы можем сделать так, чтобы наши государственные языки звучали и выглядели достойно в каждом уголке нашей республики, — подчеркнул Кильсенбаев. — Главное здесь — это не награды, а то, что в городах и сёлах станет больше порядка и уважения к нашим языкам».

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