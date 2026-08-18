В Башкирии конкурс грамотных муниципалитетов начал приём заявок

Конкурс проводится во второй раз Всемирным курултаем башкир при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.
«Часто говорим о сохранении языков, но культура начинается с порядка вокруг нас. Вывески на магазинах, таблички на улицах, указатели на дорогах — это то, что мы видим каждый день, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. — Когда всё оформлено грамотно и на башкирском, и на русском языках, это лучше любых слов показывает уважение к нашим традициям и родному краю».
Принять участие в конкурсе могут все муниципальные образования республики — и города, и районы.
Помочь в этом деле могут и неравнодушные жители, сообщив об ошибках. Местные комиссии при администрациях по реализации закона о языках народов Республики Башкортостан должны проверять их и исправлять, чтобы названия улиц и остановок были оформлены правильно на двух государственных языках.
Для участия в конкурсе местным администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо:
В декабре определятся победители — будут названы 1‑е, 2‑е и 3‑е места, а ещё 10 муниципалитетов получат звание лауреатов.
«Конкурс объединяет усилия властей и неравнодушных жителей, ведь именно вместе мы можем сделать так, чтобы наши государственные языки звучали и выглядели достойно в каждом уголке нашей республики, — подчеркнул Кильсенбаев. — Главное здесь — это не награды, а то, что в городах и сёлах станет больше порядка и уважения к нашим языкам».
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