Пользователи Башкирии пожаловались на сбои в работе интернета

Вечером вторника пользователи Башкирии наблюдали сбои в работе интернета – как мобильного, так и стационарного. Не открывались некоторые сайты и сервисы.

Как выяснилось, сбой был массовым и наблюдался также в других регионах России.

Как сообщает ТАСС, проблемы в работе Рунета были вызваны перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.