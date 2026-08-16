В Башкирии родились София Адауго Угочукву и Аймаадыр

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС опубликовал списки популярных и редких имён, которыми сегодня назвали родившихся в Башкирии детей.

По состоянию на 16 августа новорожденным девочкам чаще всего давали имена София, Анна, Мария, Варвара и Ева. Мальчикам — Михаил, Александр, Тимофей, Матвей и Артём.

Редкие для Башкирии имена зарегистрированы следующие. Среди девочек — София Адауго Угочукву, Аллия, Нгок Бао Ви, Акида, Есислава. У мальчиков — Мезахир, Эдиге, Аймаадыр, Ходжибой, Диэль.

о том, какие имена дали малышам в республике 10 августа, читайте в этой новости «Башинформа».