В Башкирии родились София Адауго Угочукву и Аймаадыр

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС опубликовал списки популярных и редких имён, которыми сегодня назвали родившихся в Башкирии детей.
По состоянию на 16 августа новорожденным девочкам чаще всего давали имена София, Анна, Мария, Варвара и Ева. Мальчикам — Михаил, Александр, Тимофей, Матвей и Артём.
Редкие для Башкирии имена зарегистрированы следующие. Среди девочек — София Адауго Угочукву, Аллия, Нгок Бао Ви, Акида, Есислава. У мальчиков — Мезахир, Эдиге, Аймаадыр, Ходжибой, Диэль.
о том, какие имена дали малышам в республике 10 августа, читайте в этой новости «Башинформа».
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