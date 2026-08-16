В Башкирии ожидается шквалистый ветер

МЧС республики предупреждает об ухудшении погодных условий. Порывы ветра могут достигать до 17 метро в секунду.

Если шторм застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковаться вблизи них свои автомобили.

Ранее «Башинформ» публиковал прогноз погоды на ближайшие дни.