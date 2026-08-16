Спасатели Башкирии призывают водителей и пешеходов к осторожности в дождь

В Башкирии снова начались дожди. Неделю назад в столице за ночь выпало более полутора месячных норм осадков.

Проливные дожди превращают городские дороги и загородные трассы в зону повышенной опасности. Госкомитет республики по ЧС предупреждает о том, что видимость на проезжей части резко падает, а тормозной путь автомобиля на мокром асфальте увеличивается как минимум вдвое.

Для тех, кто садится за руль, прежде всего, рекомендуется снизить скорость. Сцепление колёс с дорожным покрытием в дождь значительно хуже, чем в сухую погоду, а любое резкое движение может привести к потере управления.

Соблюдайте дистанцию, чтобы успеть среагировать при экстренном торможении.

Необходимо обязательно включить ближний свет фар или противотуманные фары. Это сделает автомобиль заметнее для других участников движения.

Избегайте резких манёвров, поворотов и торможений — плавное управление снижает риск заноса.

Не менее внимательными должны быть и пешеходы. В условиях ограниченной видимости водители могут не успеть остановиться перед «зеброй», поэтому переходить дорогу следует только после тщательной оценки обстановки и ни в коем случае не выбегать на проезжую часть внезапно. Кроме того, спасатели советуют не укрываться от дождя под старыми деревьями, шаткими рекламными конструкциями и линиями электропередач — порывы ветра могут повалить их, создав дополнительную угрозу жизни. В тёмное время суток пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде или рюкзаках, чтобы быть заметными издалека.

Погода переменчива, и внимательность на дороге сейчас становится главным условием безопасности. В случае любой экстренной ситуации — будь то ДТП, потеря ориентации или иная угроза жизни — необходимо немедленно звонить по единому номеру спасения 112. Операторы круглосуточно готовы принять вызов и направить помощь. Берегите себя на мокрых дорогах.

О погоде в Башкирии в начале следующей недели, читайте в этой публикации «Башинформа».