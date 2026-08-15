Жителя Башкирии отправили на принудительные работы за долг по алиментам

В ходе судебного разбирательства установлено, что отец двоих несовершеннолетних детей полностью игнорировал решение суда о выплате алиментов.
Несмотря на то, что мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности и ранее уже привлекали к обязательным работам, он не навещал сына и дочь и никак им материально не помогал. В результате общая сумма долга превысила 320 тысяч рублей.
На суде мужчина признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя судья назначил ему наказание в виде 4 месяцев принудительных работ. Из его заработной платы будут удерживаться 5% в доход государства.
Ранее сообщалось, что в Башкирии перед судом предстанет несовершеннолетний соучастник телефонных мошенников.
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