В Башкирии объявлена ракетная опасность

Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Спасатели призывают быть бдительными и осторожными.

«Соблюдайте спокойствие! Покиньте открытые участки улиц. Не подходите к окнам и остеклённым помещениям. Следите за официальными сообщениями и выполняйте указания властей», — отмечается в сообщении МЧС.

Телефон вызова экстренных служб 112.

Подробнее о том, что делать, если объявлена ракетная опасность, читайте в большом материале Башинформа.