В Башкирии из-за дождей рарушилось дорожное покрытие

«Дорогу местами сильно „повело“ — образовались опасные пучины. Знаки стоят. Будьте осторожны», — предупредил глава Аскинского района Динис Юсупов.

Ремонт силами Караидельского ДРСУ будет сделан со дня на день. А пока водителям необходимо держать дистанцию побольше и не разгоняться, особенно на размытых участках.

Глава призвал поделиться постом с теми, кто планирует выезд в ближайшие дни.