Житель Башкирии занялся турбизнесом в живописном уголке

Уроженец села Старосубхангулово Бурзянского района Айнур Давлетбаев занимался разведением овец и коз, чтобы продавать молоко и сыр в городе. В 2017 году открыл первую торговую точку, затем — второй продуктовый магазин.
Как сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, первые 7 лет деятельности совмещал функции грузчика, водителя, механика и бухгалтера. работая без выходных и отпусков.
Сейчас Давлетбаев развивает свою базу отдыха в деревне Ишдавлетово. Первый туристический дом построил сам, а сейчас в составе комплекса — коттедж на 14 мест и два семиместных дома. На территории доступны бассейн, баня и чан, есть банкетный зал. Ежегодно на базе отдыхают более тысячи гостей.
В 2026 году на «Предпринимательском часе» мужчина представил проект кемпинга «Ябак», чтобы построить еще 4 домика.
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