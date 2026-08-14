Житель Башкирии занялся турбизнесом в живописном уголке

Уроженец села Старосубхангулово Бурзянского района Айнур Давлетбаев занимался разведением овец и коз, чтобы продавать молоко и сыр в городе. В 2017 году открыл первую торговую точку, затем — второй продуктовый магазин.

Как сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, первые 7 лет деятельности совмещал функции грузчика, водителя, механика и бухгалтера. работая без выходных и отпусков.

Сейчас Давлетбаев развивает свою базу отдыха в деревне Ишдавлетово. Первый туристический дом построил сам, а сейчас в составе комплекса — коттедж на 14 мест и два семиместных дома. На территории доступны бассейн, баня и чан, есть банкетный зал. Ежегодно на базе отдыхают более тысячи гостей.

В 2026 году на «Предпринимательском часе» мужчина представил проект кемпинга «Ябак», чтобы построить еще 4 домика.