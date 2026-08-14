В Уфе стал известен ход работ по реконструкции парка Баланово

В Уфе в реконструируемом парке Баланово выполняется монтаж освещения, асфальтировка дорожек, обустройство парковочных зон, детской и спортивной площадок, сообщает администрация города.

Работы в уфимском парке идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из 23 га территории парка Баланово в этом году обновят 4,6 га. Здесь появятся более 4,3 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, опоры освещения, детская площадка с резиновым покрытием, парковочные места. Завершить первый этап благоустройства планируется в октябре.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.