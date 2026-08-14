В Уфе проверили готовность к подаче тепла 85% жилых домов

В Уфе гидравлические испытания с выдачей актов проведены в 4251 многоквартирном доме, что составляет 85% от общего числа жилых домов с центральным отоплением. Опрессовать осталось 887 МКД, сообщает администрация города.

Также выполнены гидравлические испытания тепловых сетей протяженностью более 628 погонных километров. В ходе них выявлено 2610 технологических повреждений, 2380 из них устранено, остальные – в работе.

Основной поставщик тепла в полном объеме выполнил текущий ремонт трубопроводов тепловых сетей на 82%. Начаты осенние гидравлические испытания тепломагистралей. Устранено 2246 технологических повреждений.

Восстановлено 24 298 квадратных метров асфальта из 29 675 кв. м. Работы по благоустройству продолжатся до завершения благоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.