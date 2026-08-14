В сентябре жители Башкирии получат новые возможности управления жильем

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жильцами через MAX, сообщает министерство ЖКХ РБ.

В официальных домовых чатах управляющие компании должны будут размещать необходимые для жителей сведения. Чтобы оперативно решать бытовые вопросы и не терять время на поиск телефонов, нужно обратить внимание на закрепленное сообщение в шапке домового чата, в некоторых домовых чатах подобная информация уже размещена.

Ранее сообщалось, что в приложении «Госуслуги Дом» появился гостевой доступ.