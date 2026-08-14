В Башкирии ИИ обработал более 163 тысяч медицинских снимков с начала года. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Всего 76 медучреждений республики воспользовались ИИ, в их числе были проведены 23 795 рентгенографий органов грудной клетки, 11 410 маммографий, 6970 компьютерных томографий головного мозга, 3739 компьютерных томографий органов грудной клетки и 117 563 флюорографий.
В 45% случаев алгоритмы выявили различные патологии, что позволило врачам своевременно скорректировать тактику обследования и лечения пациентов.
Внедрение искусственного интеллекта позволяет повышать доступность и качество лучевой диагностики, сократить сроки постановки диагноза. При этом, как отметил главный внештатный специалист минздрава РБ по лучевой диагностике Александр Шишигин, ИИ-технологии не заменяют врача, а только помогают выявлять заболевания.
Напомним, что работа сервисов искусственного интеллекта способствует реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого – увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
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