В Башкирии барсук «закопал» фотоловушку в нацпарке

В национальном парке «Башкирия» фотоловушка едва не стала жертвой способностей барсука. Эти животные — превосходные землекопы. Барсук принялся искать пропитание прямо у дерева, на котором закреплено устройство, и едва не стряс фотоловушку со ствола в результате свой бурной деятельности.
«Именно ночью барсук особенно активен — выходит из убежища, обследует территорию и ищет дождевых червей, насекомых, личинок, мелких животных, корни и плоды. Летом дел у барсука хватает: нужно кормиться, поддерживать нору, обследовать свои тропы и территорию. А ближе к осени начинается особенно важная задача — накопить побольше жира перед холодами», — рассказали экологи нацпарка.
Ранее фотоловушка в другой охраняемой территории показала, как играют барсучата.
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