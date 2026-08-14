На Уфу обрушился сильный град. Город встал в серьезных пробках из-за резкой смены погоды. Затруднено движение по основным улицам. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки оцениваются в 6 баллов.

«Проспект Салавата встал. Крупный град бьет по крышам и стеклам, видимость на дорогах минимальная, ливневки не справляются с потоком воды. Автомобилисты вынуждены искать укрытие под мостами, чтобы спасти машины от града», — сообщают очевидцы.

Кадрами разгула стихии поделились читатели информагентства.