На Уфу обрушился сильный град. Город встал в серьезных пробках из-за резкой смены погоды. Затруднено движение по основным улицам. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки оцениваются в 6 баллов.
«Проспект Салавата встал. Крупный град бьет по крышам и стеклам, видимость на дорогах минимальная, ливневки не справляются с потоком воды. Автомобилисты вынуждены искать укрытие под мостами, чтобы спасти машины от града», — сообщают очевидцы.
Кадрами разгула стихии поделились читатели информагентства.
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