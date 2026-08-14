На форуме в башкирском Сибае обсудят инвестиции в объекты культнаследия

Сегодня, 14 августа, в Сибае в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье‑2026» пройдёт панельная сессия «Перспективы сохранения культурного наследия в контексте роста инвестиционной привлекательности». Мероприятие станет площадкой для поиска баланса между охраной объектов культурного наследия и их вовлечением в современную жизнь города, отметили в пресс-службе правительства Башкирии.

Участники обсудят практические механизмы интеграции объектов культурного наследия в экономику территорий, инструменты привлечения внебюджетных инвестиций и вопросы льготного финансирования. Отдельное внимание уделят барьерам, с которыми сталкиваются собственники ОКН при получении поддержки, и способам их преодоления, в том числе через упрощение административных процедур.

В программе прикладные кейсы, демонстрирующие, как сохранить историко‑культурную ценность зданий и одновременно приспособить их к современному использованию. В частности, представят опыт реконструкции «Дома усадьбы Степановых‑Зориных» в Уфе и реставрационных работ на «Доме Патрикеева» в Стерлитамаке. Также на примере Стерлитамака разберут, как включение ОКН в градостроительные и туристические проекты повышает привлекательность района и становится драйвером развития целых кварталов.

К участию приглашены федеральные эксперты в области туризма и экономики, представители профильных госорганов, главы муниципалитетов, предприниматели и инвесторы. Цель сессии – выработать практические рекомендации и совместные подходы к тому, как сохранять наследие и использовать его как ресурс для устойчивого развития территорий.