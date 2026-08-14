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12:00 (UTC+5), 14 Августа 2026

Кто в 2026 году в Башкирии получит медаль «Отцовская доблесть»

Среди лауреатов — представители самых разных профессий и возрастов, но всех их объединяет одно: они являются примером для своих детей и активными участниками общественной жизни.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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В Общественной палате Башкирии утвердили список победителей VII республиканского конкурса на соискание общественной награды «Отцовская доблесть». Из 108 номинантов в финал вышли 35 человек из 21 муниципалитета республики. В числе победителей — жители Уфы, Альшеевского, Бирского, Чишминского, Иглинского, Абзелиловского, Бурзянского и других районов.  Среди них – зампредседателя ОП Уфы Ильнур Асадуллин, ветеран СВО Альмир Ульмаскулов, главный врач больницы № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров, другие известные общественники, предприниматели и многодетные отцы.

Как сообщили в Общественной палате РБ, торжественная церемония награждения победителей VII республиканского конкурса «Отцовская доблесть» запланирована на 27 августа.

«Отец — это прежде всего пример для своих детей, человек, у которого они учатся отношению к жизни, к труду, к людям, к своим обязательствам. Дети видят, как отец относится к матери, к старшим, к своей работе, как держит слово, как преодолевает трудности и заботится о близких. Эти ежедневные уроки зачастую оказываются гораздо важнее любых наставлений», — отметила председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина.

Она подчеркнула, что конкурс имеет большое общественное значение: «Мы хотим не просто отметить достойных мужчин, но и показать обществу, насколько много сегодня замечательных отцов, которые сохраняют семейные традиции, занимаются общественной и волонтерской деятельностью, своим трудом укрепляют благополучие республики».

По словам Энже Ахмадуллиной, поддержка и общественное признание таких отцов — это вклад не только в конкретную семью, но и в будущее всей республики.

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