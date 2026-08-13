В Башкирии похолодает до +5 градусов

Сегодня днем по западу республики пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем +22, +27°, по юго-востоку до +32°.

В пятницу, 14 августа, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, по юго-востоку Башкирии без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +18, +23°, по юго-востоку до +28°.

В субботу, 15 августа, вновь ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, по югу республики без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем + 14, +19°.