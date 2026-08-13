Уфимская красавица завоевала Гран-при Всероссийской ассамблеи красоты

На торжественном открытии конкурса каждая из участниц не только демонстрировала свои личные качества и красоту, но также презентовала культуру и традиции своего региона. В течение пяти насыщенных дней девушки проходили разнообразные этапы состязаний, среди которых были интервью, творческие выступления, дефиле, хореографические номера, выходы с флагами регионов, фотосессии, демонстрации национальных костюмов и вечерних нарядов. По итогам напряженной борьбы жюри единогласно признало Светлану Шевцову лучшей, наградив её почётным званием «Всероссийская ассамблея красоты Гран-при 2026». Эта победа стала ярким подтверждением таланта, харизмы и внутренней силы представительницы нашей республики.

«Башкортостан – удивительный край с богатой культурой и традициями. Для меня большая честь была показать всему миру красоту нашего народа, его обычаи и гостеприимство. Надеюсь, теперь ещё больше людей захотят посетить нашу республику», - говорит уфимская бизнес -леди.

Кроме престижного титула, Светлана получила приглашение принять участие в международном конкурсе «Леди мира», который состоится в Армении, в Ереване. Таким образом, наша землячка продолжит представлять Россию уже на международной арене, демонстрируя красоту, интеллект и культуру нашей страны всему миру.