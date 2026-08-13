Уфимская красавица завоевала Гран-при Всероссийской ассамблеи красоты

На торжественном открытии конкурса каждая из участниц не только демонстрировала свои личные качества и красоту, но также презентовала культуру и традиции своего региона. В течение пяти насыщенных дней девушки проходили разнообразные этапы состязаний, среди которых были интервью, творческие выступления, дефиле, хореографические номера, выходы с флагами регионов, фотосессии, демонстрации национальных костюмов и вечерних нарядов. По итогам напряженной борьбы жюри единогласно признало Светлану Шевцову лучшей, наградив её почётным званием «Всероссийская ассамблея красоты Гран-при 2026». Эта победа стала ярким подтверждением таланта, харизмы и внутренней силы представительницы нашей республики.
«Башкортостан – удивительный край с богатой культурой и традициями. Для меня большая честь была показать всему миру красоту нашего народа, его обычаи и гостеприимство. Надеюсь, теперь ещё больше людей захотят посетить нашу республику», - говорит уфимская бизнес -леди.
Кроме престижного титула, Светлана получила приглашение принять участие в международном конкурсе «Леди мира», который состоится в Армении, в Ереване. Таким образом, наша землячка продолжит представлять Россию уже на международной арене, демонстрируя красоту, интеллект и культуру нашей страны всему миру.
«Участие в конкурсах красоты – это невероятный опыт личностного роста! Здесь важно не только внешнее совершенство, но и внутренняя сила, уверенность в себе и умение достойно представлять свой регион. Впереди много работы, но я готова к новым вызовам!» – поделилась впечатлениями Светлана Шевцова с агентством «Башинформ».
Очередной триумф Светланы Шевцовой нельзя объяснить исключительно талантами или удачей. Его корни лежат гораздо глубже – в сочетании профессионального опыта, личной ответственности, разносторонних способностей, психологической устойчивости, культурного богатства региона и искренней любви к своему делу. Именно этот гармоничный синтез качеств сделал её очередную победу закономерной и заслуженной.
Напомним, красавица из Уфы дважды установила рекорд по количеству побед на конкурсах красоты и таланта. Ее достижения внесены в Книгу рекордов России, а также она установила мировой рекорд. На сегодняшний день у уфимской бизнес-леди и красавицы в коллекции 70 корон на уровне России и мира. Светлану приглашают к сотрудничеству различные международные конкурсы, чтобы она представляла Башкортостан и Россию.
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