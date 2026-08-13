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09:00 (UTC+5), 13 Августа 2026

Уфимская красавица завоевала Гран-при Всероссийской ассамблеи красоты

В столице России прошла масштабная Всероссийская ассамблея красоты 2026 года, собравшая талантливых девушек со всех уголков страны. Башкортостан в Москве представила известная уфимская бизнес-леди Светлана Шевцова.

Фото: Руслан Колотило | Всероссийская ассамблея красоты
Азат Гиззатуллин
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Руслан Колотило Всероссийская ассамблея красоты
Фото: Руслан Колотило | Всероссийская ассамблея красоты

На торжественном открытии конкурса каждая из участниц не только демонстрировала свои личные качества и красоту, но также презентовала культуру и традиции своего региона. В течение пяти насыщенных дней девушки проходили разнообразные этапы состязаний, среди которых были интервью, творческие выступления, дефиле, хореографические номера, выходы с флагами регионов, фотосессии, демонстрации национальных костюмов и вечерних нарядов. По итогам напряженной борьбы жюри единогласно признало Светлану Шевцову лучшей, наградив её почётным званием «Всероссийская ассамблея красоты Гран-при 2026». Эта победа стала ярким подтверждением таланта, харизмы и внутренней силы представительницы нашей республики.

«Башкортостан – удивительный край с богатой культурой и традициями. Для меня большая честь была показать всему миру красоту нашего народа, его обычаи и гостеприимство. Надеюсь, теперь ещё больше людей захотят посетить нашу республику», - говорит уфимская бизнес -леди.

Кроме престижного титула, Светлана получила приглашение принять участие в международном конкурсе «Леди мира», который состоится в Армении, в Ереване. Таким образом, наша землячка продолжит представлять Россию уже на международной арене, демонстрируя красоту, интеллект и культуру нашей страны всему миру.

организаторы конкурса Всероссийская ассамблея красоты
организаторы конкурса Всероссийская ассамблея красоты
организаторы конкурса Всероссийская ассамблея красоты
организаторы конкурса Всероссийская ассамблея красоты
организаторы конкурса Всероссийская ассамблея красоты
Фото: организаторы конкурса | Всероссийская ассамблея красоты
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«Участие в конкурсах красоты – это невероятный опыт личностного роста! Здесь важно не только внешнее совершенство, но и внутренняя сила, уверенность в себе и умение достойно представлять свой регион. Впереди много работы, но я готова к новым вызовам!» – поделилась впечатлениями Светлана Шевцова с агентством «Башинформ».

Очередной триумф Светланы Шевцовой нельзя объяснить исключительно талантами или удачей. Его корни лежат гораздо глубже – в сочетании профессионального опыта, личной ответственности, разносторонних способностей, психологической устойчивости, культурного богатства региона и искренней любви к своему делу. Именно этот гармоничный синтез качеств сделал её очередную победу закономерной и заслуженной.

Напомним, красавица из Уфы дважды установила рекорд по количеству побед на конкурсах красоты и таланта. Ее достижения внесены в Книгу рекордов России, а также она установила мировой рекорд. На сегодняшний день у уфимской бизнес-леди и красавицы в коллекции 70 корон на уровне России и мира. Светлану приглашают к сотрудничеству различные международные конкурсы, чтобы она представляла Башкортостан и Россию.

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