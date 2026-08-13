Родная земля наполняет энергией: актёр из Башкирии снялся в сериале «Малой»

В центре истории — два полицейских из одного отдела: недавний выпускник академии МВД Саша (Тимофей Кочнев) и оперативник Малой (Владимир Яглыч) с многолетним стажем. Один — Дядя Стёпа на максималках, второй — король коррупции. И конфликт между ними не только служебный: Малой — это отец Саши, которого тот никогда не видел. Среди актерского каста есть и наш земляк — уроженец Башкортостана Марат Абдрахимов.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе телеканала, Марат родился и вырос в Зианчуринском районе Башкирии, в селе Исянгулово. Актер рос в музыкальной семье, после школы решил поступить в Уфимское училище искусств, где освоил две специальности — сольное пение, а также теорию и историю музыки. В 1997 году он получил образование в РАТИ-ГИТИС, и сейчас его фильмография насчитывает более 30 проектов. В интервью «Башинформу» Марат рассказал о своей роли в новом сериале «Малой», персонаже Зурабе и о родной Башкирии в целом.

— Марат, поделитесь, какие сложности возникли у вас в процессе работы?

— Сложностей не было, съемки проходили легко, весело и интересно. Я получил удовольствие от самого процесса: меня с головой окунали в чан с водой (улыбается). На самом деле, я люблю такие вещи, потому что они вызывают настоящие эмоции, и тебе не нужно ничего придумывать, это уже на уровне физиологии. Главный герой очень боялся мне навредить и в конечном итоге сказал: «Давай ты всё сам будешь делать». Вот я и отыгрывал. Кстати, в «Золотой Орде» меня тоже окунали головой в большую бочку с водой.

— Чем «Малой» может заинтересовать телезрителя?

— Сериал легкий и смешной, смотреть его — одно удовольствие. Я надеюсь, что в наше сложное время люди смогут отвлечься, получить заряд дофамина и радости. Мы все, конечно, очень старались, чтобы получилось именно так.

— Расскажите немного о своем персонаже Зурабе, совпадает ли его характер с вашим?



— Зураб — философ, который похож на Диогена. Он практически бездомный: живет в гараже без каких-либо человеческих условий. При этом удобства ему не нужны, он оторван от жизни и вечно находит какие-то философские связи между причиной и следствием. Это совсем, конечно, на меня не похоже, и чем больше персонаж далек от тебя настоящего, тем интереснее его играть. Но в целом переключаться на роль Зураба было легко. Побольше бы таких персонажей, это настоящий подарок в актерскую копилку.

— Вы — уроженец Башкортостана, часто бываете в родных краях?

— Я очень люблю свою родную республику, и не могу без неё. Очень скучаю по родным местам, и стараюсь приезжать в Уфу раз в полгода. Если получается чаще, то вообще здорово. Очень люблю сниматься в Башкортостане, прям обожаю это дело, потому что это такое удовольствие, когда родная земля помогает, питает тебя и наполняет энергией, любовью. Ты просто купаешься в этой красоте. Я желаю моему краю развиваться в плане кино, чтобы снимались хорошие фильмы, и наше правительство уделяло внимание развитию местного кинематографа. В республике есть прекрасные режиссеры, сценаристы, операторы, которым нужно помогать. У нас есть что показать, нам есть чем гордиться. У нас невероятно богатая история, и мне бы хотелось, чтобы кино в моей республике развивалось на высоком уровне.