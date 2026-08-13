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18:45 (UTC+5), 13 Августа 2026

Пилот из Башкирии рассказал, какие риски есть у полетов в сильную грозу

Фото: Сгенерировано с помощью нейросети | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Во время мощного грозового фронта сразу несколько самолётов, следовавших в Уфу, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Как ранее писал «Башинформ», один из бортов, летевший из Калининграда, сел в Магнитогорске.

Чем опасны полёты в грозу и какие меры безопасности соблюдают пилоты, «Башинформу» рассказал отставной командир воздушного судна, отличник Аэрофлота, уфимец Андрей Гладунов.

— Андрей Вячеславович, в чём главная опасность грозы для самолёта?

— Это серьёзная угроза для авиации. Главное правило, закреплённое во всех руководящих документах,  в грозу входить запрещено. Существуют чёткие нормативы: на каком расстоянии обходить грозовой фронт. Если этим пренебречь, молния может попасть в самолёт, тогда возможен отказ электронного и радионавигационного оборудования. Такие случаи в истории авиации, к сожалению, были.

— Что делать, если самолёт всё же оказался в грозовом облаке?

— В такой ситуации важно мгновенно выйти из опасной зоны. На борту есть метеолокаторы, которые позволяют оценить рельеф местности. Из облака выходят в сторону понижения рельефа, чтобы избежать столкновения с горами. Это стандартный алгоритм.

Как вы оцениваете действия пилота рейса Калининград - Уфа? [За штурвалом была девушка-пилот Евгения Киреева - прим. ред.]

— Она молодец, выполнила свои обязанности на 100%. Самолёт с пассажирами благополучно приземлился, никто не пострадал. Решение уйти на запасной аэродром по согласованию с диспетчером  было абсолютно грамотным и единственно правильным в той ситуации.

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