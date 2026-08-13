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16:57 (UTC+5), 13 Августа 2026

Как жителям Башкирии отличить настоящий домовой чат от поддельного?

Лучше не откликаться на предлагаемые ссылки, а присоединиться к настоящему чату своего дома через «Госуслуги.Дом».

Фото: фактчекинг по-башкирски | мах
Элина Ахметова
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В некоторых регионах России активизировались мошенники, которые используют новую схему обмана. Аферисты рассылают сообщения от имени вымышленной «Домовой службы» через мессенджер MAX. Они приглашают жителей вступить в специальный чат дома. Разумеется, за этим стоят фишинговые ссылки и попытки выманить личные данные, коды из SMS и паспортную информацию.

Как же отличить реальный домовой чат от поддельного? В канале «Фактчекинг по-башкирски» поясняют: у настоящих домовых чатов в Башкортостане есть несколько простых признаков, которые помогут вам не попасться на уловки мошенников.

В чате владельцем должен быть указан бот https://max.ru/gzhirb_moderator_bot(Автомодератор). Он используется для модерации домовых чатов республики в МАХ. Через него можно найти контакты своей УК или написать обращение в органы власти.

Как попасть в домовой чат? Если вы хотите присоединиться к домовому чату, делать это нужно через приложение «Госуслуги Дом». Именно там публикуется ссылка на настоящий чат.

Кстати, с 1 сентября 2026 года управляющие компании должны вести общение с жильцами через многофункциональный сервис обмена информацией, то есть в мессенджере МАХ. Там будет публиковаться необходимая информация: контакты, график работы и новости об аварийных отключениях. Присоединяться к этому чату жители смогут по желанию.

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