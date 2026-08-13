Глава района Башкирии рассказал, как преображается Усадьба Топорниных

В селе Кушнаренково Башкирии продолжается благоустройство территории усадьбы Топорниных. Об этом сообщил глава Кушнаренковского района Марат Латыпов.
«Уже немало сделано: демонтированы обветшавшие постройки, не имевшие исторической ценности, выкорчеваны старые деревья, проложены необходимые инженерные коммуникации. Сейчас активно идёт планировка территории и отсыпка щебнем — формируется каркас будущего пространства. Впереди ещё предстоит большой объём работ, но мы твёрдо намерены реализовать все запланированные решения. Наша цель — вернуть территории усадьбы достойный облик и раскрыть её потенциал как значимого исторического и туристического объекта», — написал Латыпов.
Напомним, усадьбу Топорниных начали восстанавливать после Прямой линии с Главой Башкирии в 2022 году. Первым важным результатом продолжительной и кропотливой работы управленческой команды республики стала победа «Тропы Топорниных» во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это позволило привлечь 148 миллионов рублей, включая 68 млн из федерального бюджета.
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