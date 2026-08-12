В Уфе над ямочным ремонтом круглосуточно трудятся 12 бригад

20 333 тонны асфальтобетонной смеси уложили на дорогах Уфы площадью 125 458 «квадратов» за период ямочного ремонта в этом году. Об этом сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства столицы республики Арсен Латыпов.

По словам чиновника уфимской администрации, ямы в городе круглосуточно латают 12 бригад.

Ранее Башинформ сообщал о том, что борьбу с весенними ямами на дорогах в регионе планировали завершить до 1 июня.