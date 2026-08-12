В Уфе отключили светофор на перекрестке проспекта Октября и Галле

Светофор на пересечении проспекта Октября и улицы Галле временно не работает. Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления дорожным движением Антон Сухорослов.
«В связи с плановыми работами по ремонту электрооборудования, которые проводятся УГЭС, сегодня, 12 августа, светофорный объект на пересечении проспекта Октября и улицы Галле временно отключен», — пояснил представитель ведомства.
На период проведения работ регулирование транспортного потока на месте осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.
После завершения ремонта и восстановления электроснабжения управление движением будет запущено в штатном режиме, уточнили в Центре организации дорожного движения РБ. Водителей просят проявлять повышенную внимательность, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения и четко выполнять указания инспекторов-регулировщиков.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе с 5 августа по 30 сентября введены ограничения дорожного движения около Советской площади для проведения ремонтных работ на водопроводной линии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.