В Уфе отключили светофор на перекрестке проспекта Октября и Галле

Светофор на пересечении проспекта Октября и улицы Галле временно не работает. Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления дорожным движением Антон Сухорослов.

«В связи с плановыми работами по ремонту электрооборудования, которые проводятся УГЭС, сегодня, 12 августа, светофорный объект на пересечении проспекта Октября и улицы Галле временно отключен», — пояснил представитель ведомства.

На период проведения работ регулирование транспортного потока на месте осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.

После завершения ремонта и восстановления электроснабжения управление движением будет запущено в штатном режиме, уточнили в Центре организации дорожного движения РБ. Водителей просят проявлять повышенную внимательность, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения и четко выполнять указания инспекторов-регулировщиков.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе с 5 августа по 30 сентября введены ограничения дорожного движения около Советской площади для проведения ремонтных работ на водопроводной линии.