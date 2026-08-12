В Уфе до 20 августа завершат ремонт ливневой канализации на улице Рыленко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков прокомментировал ход работ по решению проблемы стока воды по улице Генерала Рыленко в Кировском районе города. Горожане жалуются, что после каждого сильного ливня на улице размывает грунт, из-за чего проваливается асфальт и пешеходные дорожки.
По словам докладчика, в рамках строительства улицы уложена современная система ливневой канализации. Проект прошел государственную экспертизу и соответствует всем техническим нормам.
«Для предотвращения размыва грунта силами муниципалитета и подрядных организаций провалы дорожного полотна оперативно устраняются, последние работы проводились 3 августа, — сообщил Черенков. — В настоящее время здесь устанавливаются дополнительные бордюры, которые перехватывают потоки дождевой воды и направляют их в систему водоотведения. Служба благоустройства (СУРСИС) обеспечивает регулярную очистку ливневок в надлежащих объемах».
Все плановые мероприятия будут полностью завершены к 20 августа текущего года.
Ранее замминистра ЖКХ РБ Сергей Плотников заявлял, что в городе нужно полностью менять систему ливневой канализации.
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