В Уфе до 20 августа завершат ремонт ливневой канализации на улице Рыленко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков прокомментировал ход работ по решению проблемы стока воды по улице Генерала Рыленко в Кировском районе города. Горожане жалуются, что после каждого сильного ливня на улице размывает грунт, из-за чего проваливается асфальт и пешеходные дорожки.

По словам докладчика, в рамках строительства улицы уложена современная система ливневой канализации. Проект прошел государственную экспертизу и соответствует всем техническим нормам.

«Для предотвращения размыва грунта силами муниципалитета и подрядных организаций провалы дорожного полотна оперативно устраняются, последние работы проводились 3 августа, — сообщил Черенков. — В настоящее время здесь устанавливаются дополнительные бордюры, которые перехватывают потоки дождевой воды и направляют их в систему водоотведения. Служба благоустройства (СУРСИС) обеспечивает регулярную очистку ливневок в надлежащих объемах».

Все плановые мероприятия будут полностью завершены к 20 августа текущего года.

Ранее замминистра ЖКХ РБ Сергей Плотников заявлял, что в городе нужно полностью менять систему ливневой канализации.