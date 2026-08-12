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11:19 (UTC+5), 12 Августа 2026

В тушении лесного пожара в Башкирии задействовали 27 человек

В Зианчуринском лесничестве потушен пожар площадью 1,3 гектара, сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ.

Галина Бахшиева
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«С огнем боролись 27 человек при поддержке 7 единиц техники. Ситуация находится под контролем: населенные пункты и инфраструктурные объекты не пострадали», — отметили в минлесхозе региона.

Всего в Башкирии с начала сезона ликвидированы 17 лесных пожаров на площади, превышающей 88 гектаров, сообщал ранее Башинформ.

Сегодня в лесах республики прогнозируются первый — четвертый класс пожарной опасности. При этом третий класс пожарной опасности в лесах ожидается в Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Куюргазинском, Стерлитамакском, Учалинском, Федоровском районах. Максимально высокий — четвертый класс — в Баймакском, Зилаирском, Кугарчинском, Мелеузовском и  Хайбуллинском районах.

«Любая искра может стать причиной большой опасности. Просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14», – обратились к гражданам в ведомстве.

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