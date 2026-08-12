В Башкирии решили проблему с поврежденной дорогой

Поврежденный участок пути между деревнями Бетеря и Ишей попросили привести в порядок местные жители, которые написали об этом на Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» 13 июля.

Жалобы зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана, после чего специалисты передали ее властям Баймакского района. Известно, что дорогу отсыпали на той же неделе — 18 июля.

Ранее в селе Башкирии заменили поврежденный из-за ДТП светофор.