В Башкирии проверят все школьные автобусы перед 1 сентября

Осматривают каждый автобус, чтобы исключить любые риски на дорогах, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Проверяют все – от тормозов и руля до ремней безопасности, аптечек и огнетушителей. Особое внимание уделяют электронике. Во всех транспортных средствах должны работать спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS, тахографы, контролирующие режим труда водителей, и ограничители скорости. Кроме того, в каждом автобусе должны присутствовать желтые проблесковые маячки, звуковая сигнализация и противооткатные упоры. Также обязательна проверка работоспособности кнопки экстренной связи с водителем.
Машины с выявленными неисправностями немедленно отстраняются от эксплуатации до полного ремонта. Информацию о системных нарушениях перевозчиков сообщают в органы прокуратуры и образования.
Также автоинспекторы проводят с водителями школьных автобусов инструктажи по безопасности. Главная задача таких проверок — усилить безопасность школьников на автодорогах.
Ранее сообщалось, что в Уфе проверили готовность образовательных учреждений к учебному году.
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