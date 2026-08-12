В Башкирии проверят все школьные автобусы перед 1 сентября

Осматривают каждый автобус, чтобы исключить любые риски на дорогах, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Проверяют все – от тормозов и руля до ремней безопасности, аптечек и огнетушителей. Особое внимание уделяют электронике. Во всех транспортных средствах должны работать спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS, тахографы, контролирующие режим труда водителей, и ограничители скорости. Кроме того, в каждом автобусе должны присутствовать желтые проблесковые маячки, звуковая сигнализация и противооткатные упоры. Также обязательна проверка работоспособности кнопки экстренной связи с водителем.

Машины с выявленными неисправностями немедленно отстраняются от эксплуатации до полного ремонта. Информацию о системных нарушениях перевозчиков сообщают в органы прокуратуры и образования.

Также автоинспекторы проводят с водителями школьных автобусов инструктажи по безопасности. Главная задача таких проверок — усилить безопасность школьников на автодорогах.

Ранее сообщалось, что в Уфе проверили готовность образовательных учреждений к учебному году.