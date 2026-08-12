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23:28 (UTC+5), 12 Августа 2026

В Башкирии отметят День народного единства

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении Дня народного единства 4 ноября 2026 года. Документ имеется в распоряжении информагентства.

В документе утвержден состав организационного комитета, которому до 20 сентября поручено разработать план праздничных мероприятий. Администрациям районов и городов республики рекомендовано:

  • обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием государственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан;
  • провести в городах, административных центрах муниципальных районов праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства;
  • организовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, фольклорных праздников с участием представителей национально-культурных объединений, профессиональных и самодеятельных коллективов;
  • провести в населенных пунктах ярмарки, организовать выездную праздничную торговлю.

Источники финансирования расходов определит правительство региона. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию Главы РБ.

Ранее Хабиров подписал указ о праздновании Дня республики в 2026 году.

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