В Башкирии отметят День народного единства

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении Дня народного единства 4 ноября 2026 года. Документ имеется в распоряжении информагентства.
В документе утвержден состав организационного комитета, которому до 20 сентября поручено разработать план праздничных мероприятий. Администрациям районов и городов республики рекомендовано:
Источники финансирования расходов определит правительство региона. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию Главы РБ.
Ранее Хабиров подписал указ о праздновании Дня республики в 2026 году.
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