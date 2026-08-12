В Башкирии напряжённую ситуацию с топливом зафиксировали в 6 районах

В шести районах Башкирии сохраняется напряжённая ситуация с топливом, сообщила в ходе брифинга сотрудница ЦУР Алия Каюмова. Сегодня о проблемах на заправках сообщили жители Баймакского, Бирского, Благовещенского, Ишимбайского, Хайбуллинского и Чекмагушевского районов. При этом на АЗС всегда есть резерв топлива для экстренных служб — пожарных, спасателей, скорых, и коммунальной техники.

Стабилизировалась обстановка в Балтачевском, Иглинском и Илишевском районах, которые находились в «красной» зоне накануне. Власти республики продолжают регулировать ситуацию на топливном рынке.