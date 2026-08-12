В Башкирии на сотом году жизни скончался ветеран Иван Комендантов

В Октябрьском на сотом году жизни перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза журналистов России и Республики Башкортостан, почётного гражданина города Ивана Сергеевича Комендантова. Печальную новость сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Пальчинский.
Иван Комендантов родился в селе Рузаново Пензенской области. На фронт он ушёл в 1943 году. В составе 51-го стрелкового полка участвовал в боях с Германией и Японией. За боевые заслуги Иван Сергеевич отмечен орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
После войны, в 1954 году, Иван Комендантов приехал в Октябрьский. Здесь он начал работать слесарем на заводе, со временем стал мастером, а затем и председателем профкома. На этом посту он участвовал в строительстве жилых домов, детских садов и базы отдыха. Параллельно он окончил факультет журналистики и много писал о своих коллегах.
В 1967 году Комендантов перешёл на партийную работу, а позже вернулся на завод старшим инженером. О нём написали в Книге почёта. В его трудовой книжке около 30 записей о поощрениях и наградах.
С 1992 года в течение 18 лет Иван Сергеевич возглавлял городской Совет ветеранов. В те годы он не прерывал журналистской деятельности. Он подготовил для издания патриотические сборники «Ради жизни на земле», «Войны незаживающие раны», «Листая памяти страницы», «Рождённые побеждать», «Верность офицерскому долгу».
Он занимался помощью пенсионерам и воспитанием молодёжи, а его опыт перенимали в других городах республики. При этом он продолжал писать и издал несколько сборников патриотических рассказов.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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