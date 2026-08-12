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16:55 (UTC+5), 12 Августа 2026

Уфимские нейрохирурги спасли пациента, потерявшего память

Фото: пресс-служба ГКБ №21 Уфы | сайт минздрава РФ
Гульфия Акулова

В городской клинической больнице №21 имени В.Г. Сахаутдинова врачи провели уникальную симультанную операцию молодому мужчине с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в минздраве РФ, пациент поступил в больницу после нападения. Две недели он провел в реанимации с диагнозом ушиб головного мозга. За это время у мужчины развилась гидроцефалия. Кроме этого, у него имелся сложный дефект черепа. Из-за травмы пациент не мог нормально говорить, ходить и потерял память.

Нейрохирурги приняли решение провести одномоментную операцию – восстановили отток лишней жидкости из головы и закрыли дефект черепа с помощью краниопластики. 

Сейчас мужчина идет на поправку. По словам медиков, неврологический дефицит уходит, функции организма восстанавливаются.

Ранее в Уфе врачи удалили раковую опухоль в голове у двухлетнего малыша. 

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