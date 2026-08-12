Уфимские нейрохирурги спасли пациента, потерявшего память

В городской клинической больнице №21 имени В.Г. Сахаутдинова врачи провели уникальную симультанную операцию молодому мужчине с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы.
Как сообщили в минздраве РФ, пациент поступил в больницу после нападения. Две недели он провел в реанимации с диагнозом ушиб головного мозга. За это время у мужчины развилась гидроцефалия. Кроме этого, у него имелся сложный дефект черепа. Из-за травмы пациент не мог нормально говорить, ходить и потерял память.
Нейрохирурги приняли решение провести одномоментную операцию – восстановили отток лишней жидкости из головы и закрыли дефект черепа с помощью краниопластики.
Сейчас мужчина идет на поправку. По словам медиков, неврологический дефицит уходит, функции организма восстанавливаются.
Ранее в Уфе врачи удалили раковую опухоль в голове у двухлетнего малыша.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.