Уфимские нейрохирурги спасли пациента, потерявшего память

В городской клинической больнице №21 имени В.Г. Сахаутдинова врачи провели уникальную симультанную операцию молодому мужчине с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в минздраве РФ, пациент поступил в больницу после нападения. Две недели он провел в реанимации с диагнозом ушиб головного мозга. За это время у мужчины развилась гидроцефалия. Кроме этого, у него имелся сложный дефект черепа. Из-за травмы пациент не мог нормально говорить, ходить и потерял память.

Нейрохирурги приняли решение провести одномоментную операцию – восстановили отток лишней жидкости из головы и закрыли дефект черепа с помощью краниопластики.

Сейчас мужчина идет на поправку. По словам медиков, неврологический дефицит уходит, функции организма восстанавливаются.

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