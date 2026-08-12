Сити-менеджер Уфы поручил разработать «шпаргалку» по ураганам

На информационных стендах и экранах города необходимо размещать оперативную информацию о том, как жителям нужно вести себя при шквалистом ветре или резком изменении погоды. Такое поручение дал и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании в администрации столицы.

«К разгулу стихии приводит резкий перепад температур. Прогноз мы мониторим, но в любом случае нашим службам нужно информировать горожан для принятия мер безопасности и оперативно оповещать об изменениях погоды», — подчеркнул Шарипов.

Напомним, 9 августа в Уфе зафиксировали 13 случаев падения деревьев и крупных веток.