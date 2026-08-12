Ришат и Алия Тухватуллины из Башкирии стали родителями во второй раз

В семье звездной пары башкирской и татарской эстрады Ришата и Алии Тухватуллиных родился второй ребенок. Об этом артисты сообщили в соцсетях и поделились красивыми фотографиями из роддома.

Как планируют назвать ребенка, звездная пара еще не сообщила. В беседе с корреспондентом «Башинформа» Алия Тухватуллина поделилась подробностями родов.

«Врачи сделали экстренное кесарево сечение. Для операции была выбрана другая дата, но по обстоятельствам получилось так», — рассказала Алия.

Супруги уже воспитывают сына Алима, которому недавно исполнилось два года. В апреле этого года Тухватуллины сообщали, что скоро станут родителями во второй раз. Алия Тухватуллина рассказывала, что Ришат очень любит детей, и новость о втором ребенке стала для него новогодним подарком.