Ришат и Алия Тухватуллины из Башкирии стали родителями во второй раз

В семье звездной пары башкирской и татарской эстрады Ришата и Алии Тухватуллиных родился второй ребенок. Об этом артисты сообщили в соцсетях и поделились красивыми фотографиями из роддома.
Как планируют назвать ребенка, звездная пара еще не сообщила. В беседе с корреспондентом «Башинформа» Алия Тухватуллина поделилась подробностями родов.
«Врачи сделали экстренное кесарево сечение. Для операции была выбрана другая дата, но по обстоятельствам получилось так», — рассказала Алия.
Супруги уже воспитывают сына Алима, которому недавно исполнилось два года. В апреле этого года Тухватуллины сообщали, что скоро станут родителями во второй раз. Алия Тухватуллина рассказывала, что Ришат очень любит детей, и новость о втором ребенке стала для него новогодним подарком.
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