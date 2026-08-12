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15:01 (UTC+5), 12 Августа 2026

И.о. мэра Уфы прокомментировал разгул стихии в городе

Фото: мэрия Уфы | стоп-кадр видео
Иван Вавилов

На оперативном совещании в столичной администрации и. о. главы города Рустам Шарипов сообщил, что при разгуле стихии на прошлой неделе ни один житель не пострадал.

Как ранее передавал «Башинформ», 9 августа в Уфе зафиксировали 13 случаев падения деревьев и крупных веток.

«Сильный шквалистый ветер и ливень привели к падению деревьев и крупных веток. Повредило припаркованные автомобили, линии электропередачи, участки проезжей части и тротуаров. Также зафиксировано повреждение элементов газопровода и жилого дома. Экстренные службы и обслуживающие организации оперативно распилили и вывезли деревья, освободили проезд и восстановили поврежденные коммуникации. Самое главное, обошлось без жертв», — прокомментировал Шарипов.
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