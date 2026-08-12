Эксперт из Башкирии объяснил формулу расчета средней зарплаты

С 1 сентября в Российской Федерации вступит в силу ряд законов «социальной» направленности. Часть из них конкретизирует уже существующие нормы Трудового кодекса. В частности, это увеличение лимита сверхурочной работы. Допустимые переработки по трудовому договору увеличат до 240 часов в год. Кроме того, вводится запрет устанавливать испытательный срок для женщин с детьми младше трёх лет. Также внедряются новые трудовые гарантии для пострадавших от ЧС. Работодатель обязан предоставить такому сотруднику один дополнительный оплачиваемый выходной день и по его заявлению — до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.

Тем не менее данные новшества в законодательстве не решают основной задачи – повышения уровня заработной платы для работающего населения. Росстат сообщает, что средняя зарплата в России в апреле составила 109 052 рубля.

В Башкортостане цифра чуть меньше – 79 012 рублей, в мае в Башкирии – 83 403 рубля. Формально это выглядит благополучно. Но за средней арифметической прячется совсем другая картина.

Так, по словам полномочного представителя Главы Республики Башкортостан в Госсобрании региона Константина Шагимуратова, в июле этого года средняя заработная плата по республике составляла 90 223 рубля, медианная (та сумма, ниже которой получает ровно половина работающих жителей) – 54 000 рублей. Модальная (то есть самая распространённая зарплата) – 50 000 рублей. Из этого следует, что типичный житель Башкортостана получает почти на 30 тысяч меньше, чем говорит официальная сводка о среднем заработке.

– Разрыв объясняется механикой подсчёта, а не заговором статистиков. Средняя зарплата считается делением всего фонда оплаты труда на число работников. Если в одной организации директор получает 400 тысяч, а десять сотрудников по 45 тысяч, средняя составит около 78 тысяч рублей. Ни один из десяти обычных сотрудников такую сумму не увидит. Так работает статистика, которую предъявляют как доказательство роста доходов, – озвучил принятый механизм подсчетов Константин Шагимуратов на пресс-конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в агентстве «Башинформ».

По его словам, в Башкортостане эта механика видна, потому что в республике соседствуют высокооплачиваемая нефтепереработка и низкооплачиваемое сельское хозяйство. Салаватский и уфимский нефтехимические комплексы формируют одни зарплаты, фермерские хозяйства в районах республики – совсем другие, и когда их складывают в одну среднюю цифру, получается число, к которому не имеет отношения ни один из работников этих отраслей по отдельности. По стране в целом разрыв между десятью процентами наиболее и десятью процентами наименее оплачиваемых работников составляет 12,7 раза. И поэтому, считает спикер, для более объективной и реалистичной картины логичнее считать среднюю зарплату «не по средней температуре по больнице, а по тому, сколько денег у них на деле остаётся после похода в магазин и оплаты коммуналки».