В Уфе за неделю задержали 122 авиарейса

В башкирской столице с 3 по 9 августа задержали 122 авиарейса, еще 8 отменили. Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Отметим, что с 6 августа в республике ежедневно вводится режим беспилотной опасности. В том числе действовал он и сегодня. Следовательно, закрывают небо над Уфой. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для безопасности пассажиров.
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