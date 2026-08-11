В Уфе за неделю задержали 122 авиарейса

В башкирской столице с 3 по 9 августа задержали 122 авиарейса, еще 8 отменили. Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Отметим, что с 6 августа в республике ежедневно вводится режим беспилотной опасности. В том числе действовал он и сегодня. Следовательно, закрывают небо над Уфой. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для безопасности пассажиров.