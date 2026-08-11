В Уфе у «Галереи Арт» убрали платные парковки

В Уфе у пересечения улиц Мустая Карима и Чернышевского ликвидировали платные парковочные места. Как пояснили «Башинформу» в мэрии, решение приняли для обеспечения пропускной способности участка.

«В 2025 году проезжая часть на улице Чернышевского была сужена для расширения пешеходной зоны около «Арт-квадрата». В связи с этим скорректирована схема организации дорожного движения на данном участке. Для обеспечения пропускной способности ключевого перекрёстка Чернышевского и Мустая Карима было принято решение об оптимизации парковочного пространства. Проведены работы по ликвидации стандартных парковочных мест непосредственно перед пересечением улиц», – отметили в пресс-службе администрации города.

На месте появился соответствующий запрещающий знак. При этом парковка для водителей с инвалидностью сохранилась.

Ранее появился новый способ оплаты парковочных мест в Уфе, писал «Башинформ».