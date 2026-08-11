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14:16 (UTC+5), 11 Августа 2026

В Башкирии за полгода заключили 172 соцконтракта с участниками СВО

Большая часть — на открытие собственного дела.

Фото: минтруд РБ | скриншот
Элина Ахметова
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В январе – июне 2026 года в Башкирии заключено 2210 социальных контрактов (55% от плана на год), в том числе 172 из них — с участниками СВО и членами их семей. Это контракты на поиск работы, предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и на преодоление жизненных трудностей. Объём выплат составил 380 млн руб. (44% от объёма финансирования на год). Цифры сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ольга Кабанова на оперативном совещании правительства.

Глава минтруда привела примеры. Так, мать двоих детей из  Уфы — участница СВО, медсестра — заключила социальный контракт и открыла кабинет реабилитации и восстановительной медицины. Основное направление — диагностика, комплексное лечение и обучение пациентов разрабатывать конечности после ранений или спортивных травм.

В Октябрьском ветеран СВО открыл производство корпусной мебели, приобретя на субсидию оборудование.

Министр отметила, что 71% бизнес-инициатив продолжают действовать после окончания периода социального контракта, в том числе благодаря сопровождению со стороны бизнес-шерифов.

«Сейчас нам особо важно обратить внимание на социальные контракты, заключаемые с этого года на предпринимательскую деятельность с участниками СВО, чтобы они и дальше оставались предпринимателями. Принимая во внимание, что большая часть заключивших соцконтракт — новички в такой деятельности, необходимо возобновить опыт прикрепления к ним бизнес-наставников из числа успешных предпринимателей», — сказала Ольга Кабанова.

Ранее сообщали, что в Башкирии запустили приложение «Ветеран 02».

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