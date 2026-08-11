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13:05 (UTC+5), 11 Августа 2026

В Башкирии в августе отменится ряд электричек

В связи с ремонтом на перегонах Абдулино – Талды-Булак, Шингак-Куль – Давлеканово, Шингак-Куль – Чишмы, Аксеново – Глуховская, Приютово – Аксаково, вносятся изменения в график движения пригородных поездов.

Фото: БППК | соцсети
Элина Ахметова
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15, 22, 29 августа: отменяется поезд № 7006/7004/7002 Самара (отпр. 17.30) – Уфа (приб.  00.58).

16, 23, 30 августа: отменяется поезд № 7001/7003/7005 Уфа (отпр. 06.50)  – Самара (приб. 12.18).

20 августа: отменяется поезд № 6426 Раевка (отпр. 06.06) – Шакша (приб. 08.52).

22 августа: поезд № 6405/7407 Аша (отпр. 17.54) – Уфа – Раевка идёт только до Уфы (приб. 19.56).

23 августа: отменяется поезд № 7410 Раевка (отпр. 04.49) – Иглино (приб. 07.43);

поезд № 6404 Дёма – Улу-Теляк отправится со станции Дёма на 5 минут позже действующего расписания: Дёма (отпр. 07.48) – Улу-Теляк (приб. 09.47).

26 августа: поезд № 6407/7417 Аша (отпр. 19.04) – Дёма – Чишмы идёт только до Дёмы (приб. 21.24). 

27 августа: отменяются поезда  № 7419 Раевка (отпр. 05.36) – Талды-Булак (приб. 07.38) и

№ 7420 Талды-Булак (отпр. 16.53) – Иглино (приб. 22.01).

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